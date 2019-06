Allan-Psg, Il Mattino: "Può arrivare l'offerta da 70mln per ADL. Koulibaly resta! Per Verdi c'è il Torino"

Calcio Napoli mercato - Non solo al mercato in entrata, Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, lavora anche al mercato in uscita.

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Allan continua a piacere al Psg: il club francese dopo l'assalto di gennaio potrebbe riprovarci ma dovrebbe accontentare la richiesta di De Laurentiis che è di 70 milioni. Per prendere Koulibaly ne occorrerebbero 150, quotazione alta per l'altro big di mercato Insigne. Mertens non ha ancora rinnovato ma non ci sono offerte e lui vuole continuare a Napoli e resterebbe anche un altro anno senza rinnovo a scadenza di contratto. Il Torino si è fatto avanti per Verdi, l'ex esterno del Bologna che non rientra nei piani di Ancelotti per la prossima stagione e verrà ceduto in questa sessione di mercato. Inglese piace all'Atalanta, Diawara è seguito in Bundesliga dall'Herta Berlino e in Premier League dal Wolverhampton. Hysaj è sempre nel mirino dell'Atletico Madrid".