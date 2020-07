Allan all'Everton! Il Mattino: alzata l'offerta, affare agli sgoccioli. Che accordo con Ancelotti

Calcio mercato Napoli, importantissime novità di giornata. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino gli emissari dell’Everton hanno alzato l’offerta alla S.s.c. Napoli per Allan, portandola a quota 38 milioni.

La distanza è davvero minima, adesso: ballano un paio di milioni, praticamente l’operazione può considerarsi agli sgoccioli. Da tempo il brasiliano ha un accordo con Ancelotti che lì in Premier è tornato a recitare un ruolo di manager vero e proprio: 4,7 milioni a stagione per i prossimi tre anni l’ingaggio pattuito. Un bel balzo in avanti rispetto allo stipendio napoletano, ma meno di quello che avrebbe percepito al Psg, che nel gennaio del 2019 gli proponeva un contratto da 6,5 milioni: Allan è da tempo ai margini del progetto azzurro e anche la prestazione di Parma, la prima da titolare dopo molti mesi, ha confermato che il centrocampista è ai titoli di coda