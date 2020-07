Alfredo Morelos, l'intermediario: "L'avevo proposto al Napoli, Giuntoli mi diede anche il suo gradimento. Ho fatto anche un altro nome agli azzurri" [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Miki Bouraoui, intermediario di mercato tra gli altri di Alfredo Morelos attaccante dei Glasgow Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 nel corso del programma "Calcio Napoli 24 Live":

"Osimhen? Grande calciatore, se l'attaccante è arrivato in città e parla con la società allora significa che ci sono ottime possibilità affinchè il colpo sia chiuso. L'eventuale arrivo del nigeriano esclude l'ingaggio di un altro attaccante, sto parlando di Alfredo Morelos. L'anno scorso è stato capocannoniere in Scozia e anche quest'anno ha segnato tanto con il Rangers Glasgow. L'avevo proposto a Giuntoli che mi aveva dato il suo gradimento, si tratta di un calciatore di grande valore sul quale ci sono diversi club soprattutto in Premier League, ma la sua preferenza è trasferirsi in Italia (su di lui c'è anche il Bologna, ndr).

Pellistri? E' un giovane prospetto molto considerato in Uruguay e già nel giro delle Nazionali giovanili. Al Napoli avevo proposto anche lui, che di ruolo è un esterno offensivo classe 2001".