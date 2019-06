Marca, Rodriguez a CN24: "Albiol al Villarreal, contratto triennale: le cifre dell'affare"

Ultimissime calcio Napoli - Miguel Angel Rodriguez, di Marca, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, sul canale 296 del digitale terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Albiol sarà un giocatore del Villarreal, avrà un contratto di tre anni da 2 milioni a stagione. Il club spagnolo pagherà la clausola, nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche.

Rodrigo del Valencia? Il Napoli s’informò con il club, ma siamo rimasti a questo sondaggio. Da allora Rodrigo è in attesa. Anche se resta la volontà del calciatore di andare via da Valencia, in attesa del valzer di attaccanti scatenato da Griezmann al Barcellona. Valutazione sempre intorno ai 60 milioni”.