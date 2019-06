Albiol-Villarreal, CorSport: non resta altro che procedere con il bonifico bancario, il Napoli è stato avvisato a voce

Raul Albiol, 33 anni difensore spagnolo del Napoli, è al passo d’addio dal club azzurro. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, manca ormai un clic e poi sarà ufficiale:

“Ha capito che stavolta proprio non si poteva dir di no al Villarreal. Raul Albiol è il passato, ormai, porta con sé nelle valigie già pronte per il trasloco un filo d’amarezza e la gratitudine per le stagioni vissute con il Napoli e lascia una carico di nostalgia in quel San Paolo che lo ha amato, per compostezza e rigore. Visite mediche sostenute, non resta altro che procedere con il bonifico bancario che finirà per certificare la cessione attraverso lo sfruttamento della clausola rescissoria, che scadrà (scadrebbe) domenica. Ma il Napoli è stato avvisato a voce e quindi è semplicemente un dettaglio da affidare alla posta elettronica. Poi sarà Villarreal”