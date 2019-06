ULTIM'ORA - Albiol al Villareal, Marca: Affare chiuso! Gli spagnoli pagano la clausola

Calciomercato Napoli - Raul Albiol si legherà al Villareal. Gli spagnoli sono pronti a versare la clausola rescissoria di 4 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Marca, l'affare sarebbe ormai concluso e il difensore del Napoli è pronto a firmare il suo contratto che lo riporterebbe in patria.

Albiol al Villareal: affare chiuso

Già in passato il Sottomarino Giallo si era fatto avanti per il difensore spagnolo di proprietà del Napoli. Ma il club era riuscito a convincere Albiol a restare, nonostante la volontà del calciatore di tornare nel suo Paese d'origine. Nella passata stagione, in estate, il Napoli chiuse un rinnovo contrattuale per tenere Albiol ancora in azzurro, ma il trasferimento a quanto pare risultò solo essere posticipato. Ora l'affare è in dirittura d'arrivo e la volontà del difensore è quella di chiudere la sua carriera in Spagna.

Albiol-Villareal: le cifre

Il trasferimento dovrebbe essere ultimato con il pagamento della clausola rescissoria, secondo Marca, di 4 milioni di euro. Al giocatore sarebbe stato proposto un contratto triennale e Albiol avrebbe accettato anche di ridursi l'ingaggio secondo "El Periodico".

Dopo aver giocato al Valencia e al Real Madrid, Albiol è arrivato a Napoli nell'estate del 2013 dopo un trasferimento di 12 milioni di euro. Nel club partenoepo si è esibito nelle ultime sei stagioni in cui ha giocato 218 partite e segnato cinque gol. Inoltre ha vinto una Coppa e una Supercoppa italiana.