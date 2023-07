Al Hilal choc, offerta da 1 miliardo per Mbappé! 300mln al PSG e 700 al giocatore: le ultime

Calciomercato - Un’offerta choc da un miliardo di euro per arrivare a Kylian Mbappé, per un qualcosa di assolutamente senza precedenti e destinato a cambiare - se dovesse andare in porto ma non solo - il mondo del calcio aprendo a nuovi sconcertanti scenari.

Mercato, la mega offerta da 1 miliardo per Mbappé

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, è questa la proposta assurda avanzata dall’Al Hilal di Kalidou Koulibaly per mettere le mani sul fuoriclasse francese. Un bottino milionario da 300 milioni di euro già accettato dal PSG per il giocatore, che scongiurerebbe così di perdere l’attaccante a zero, e un’ondata di 700 milioni al calciatore per un anno di cui 200 milioni come ingaggio e il restante tra accordi commerciali e di sponsorizzazione e totale gestione dei diritti di immagine nelle mani dell’attaccante.

Mbappé tuttavia sembra non scomporsi nonostante lo tsunami pronto a ricoprirlo d’oro: avrebbe già un’intesa col Real Madrid con un premio da 160 milioni alla firma e il totale controllo dei diritti di immagine. L’addio al Paris Saint-Germain è in ogni caso scontato e i transalpini cercano un attaccante. Occhi su Hojlund e Kane. Vlahovic piano B. Non ci sarebbe Osimhen in lista secondo il CorSera, o almeno non tra i primissimi obiettivi.