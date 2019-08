Ajax, ten Hag sicuro su Van de Beek: "Ci sarà sia domani che nel match di ritorno!" Piace al Real Madrid, futuro di James legato al suo

Mercato Napoli - Ore caldissime per il calciomercato internazionale ed in particolar modo per quanto riguarda il Real Madrid. Le merengues, infatti, sono alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare a Zinedine Zidane. In particolar modo il tecnico francese ha chiesto alla dirigenza un centrocampista con caratteristiche offensive. Il primo della lista è Paul Pogba, ma arrivare all'ex Juventus è difficile per le pretese elevate del Manchester United e perché il calciomercato in Inghilterra chiude tra soli tre giorni. Difficile pensare, dunque, che i Red Devils possano privarsi di lui senza avere la possibilità di sostituirlo.

Real Madrid su Van de Beek: si sblocca James?

Per questo motivo i blancos stanno valutando le alternative ed in tal senso piace tantissimo Donny Van de Beek dell'Ajax.

Van de Beek

C'è già un'intesa di massima sia con i Lancieri che con il ragazzo che, però, continua a giocare ed a fare bene. A tal proposito, sono state chiare le parole rilasciate da ten Hag, tecnico della compagine di Amsterdam, in conferenza stampa, alla vigilia della partita di domani contro il PAOK valevole per i preliminari di Champions League:

"Donny è in squadra e giocherà, e lo stesso farà al ritorno. Real Madrid? Non posso rispondere".

L'arrivo dell'olandese, che è un trequartista, potrebbe liberare James Rodriguez che continua ad essere nel mirino del Napoli.