Aguero-Napoli, strada in salita: il giocatore vuole restare al City fino a fine contratto e gli inglesi non intendono venderlo [ESCLUSIVA]

Ultime notizie mercato Napoli - Negli ultimi nomi sta circolando in orbita Napoli il nome di Sergio Aguero, stella argentina attualmente in forza al Manchester City. Il suo contratto con il club inglese è in scadenza nel 2021 ed al momento non arrivano segnali di rinnovo ma, nonostante ciò, stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, è difficile ipotizzare una sua partenza dai Citizens la prossima estate. L'intenzione del calciatore, infatti, sarebbe quella di concludere nel 2021 la sua avventura alla corte di Pep Guardiola per poi far ritorno in Argentina. Allo stesso tempo, il City non prende in considerazione l'idea di venderlo e sul mercato ha l'obiettivo di portare a casa uno o due centrocampisti ed un laterale destro. Non è, dunque, nei programmi societari, almeno per il momento, di intervenire sul reparto avanzato.

Sergio Aguero Napoli