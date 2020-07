Agresti: "Milik vuole solo la Juventus e la volontà del giocatore diventerà determinante"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Stefano Agresti, giornalista

“Il tweet dell’annuncio ufficiale per l’acquisto di Osimhen dovrebbe arrivare da un momento all’altro e nonostante le parole di De Laurentiis, potrebbe arrivare anche oggi. Milik vuole andare alla Juventus, ha già un accordo di base col club bianconero, ma adesso va trovato un accordo, non così semplice col Napoli. Alla fine, credo che la volontà del giocatore diventerà determinante. L’inserimento di contropartite tecniche dovrebbe aiutare la trattativa. Pjaca al Benevento? Parliamo di un ottimo calciatore, per lungo tempo corteggiato anche dalle big di serie A. Il Benevento è una società ambiziosa, Vigorito vuole costruire una squadra per restare in serie A e Benevento potrebbe essere la giusta piazza per il rilancio di Pjaca”.