Affare Younes, CorSport: il Napoli ha l'accordo con la Sampdoria, ora è derby col Genoa per il tedesco

Ultimissime calcio Napoli - Manca solo l’ufficialità, ma Genoa e Atalanta hanno trovato l’intesa per il passaggio di Andrea Masiello in rossoblù. Ma il Genoa è interessato anche ad un calciatore del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“In attacco, è derby con la Samp - che ieri ha salutato il ritorno di Lorenzo Tonelli, già in grado di ritrovarsi titolare col Sassuolo - per Amin Younes (26): il Napoli ha l’accordo con i doriani e adesso la scelta è tutta nelle mani del giocatore, su cui ci sono, oltre al Genoa, appunto, anche il Torino e club esteri. Per Preziosi, che ieri ha visto i suoi massimi dirigenti (allenatore incluso) incontrarsi in un lungo summit, porta dritto a Iago Falque (30), su cui c’è l’intesa di massima dei granata di Cairo, ma in questo caso è il calciatore a dover sciogliere le proprie riserve”