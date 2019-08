Affare Verdi, Tuttosport: Cairo continua a inseguirlo, il Napoli non vuole cederlo prima della sfida alla Juventus

Gli striscioni di contestazione, le trattative. L’Europa in dissolvenza, il campionato appena sbocciato e il mercato che chiuderà il 2 settembre. E’ un momento balordo, non solo delicato, per il Torino che anche sul mercato - come racconta l’edizione odierna di Tuttosport - mantiene viva la possibilità di fare un affare con il Napoli:

“Cairo continua a inseguire Verdi, intanto: quale elemento di qualità per il fronte offensivo. Ma il Napoli non vuole cederlo prima della prossima partita di campionato, sabato con la Juve. E anche qui di mezzo c’è la Samp: ma ora si sta muovendo pure la Fiorentina, altra squadra che sta tentando il sorpasso a destra”