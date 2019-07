Affare Verdi, CorSport: sfida Torino-Samp, rimane da capire chi convincerà per primo il Napoli ad abbassare le pretese

Sampdoria e Torino si sfidano per Simone Verdi e rimane da capire chi convincerà per primo il Napoli ad abbassare la pretesa che per adesso è di 25 milioni più percentuale sulla rivendita. Ma il duello fra le due società adesso è aperto anche per Emiliano Rigoni dello Zenit, ex Atalanta. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Risultato Napoli-Cremonese 3-3, il commento di Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine dell'amichevole Napoli-Cremonese terminata 3-3 allo stadio di Carciato a Dimaro-Folgarida in Val di Sole. Una partita ricca di emozioni e gol, con la perla di Soddimo che ha segnato da oltre 60 metri da centrocampo.