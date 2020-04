Affare Tsimikas, il Torino prova a superare il Napoli! Dall'entourage del greco arriva una prima apertura

Calciomercato Napoli - Il nome nuovo per la difesa del Torino porta in Grecia e corrisponde a Konstantinos Tsimikas, 23enne terzino sinistro dell’Olympiacos che piace anche al Napoli. Ne parla Tuttosport:

"Il greco è nel taccuino di Giuntoli, ma non rappresenta il profilo in senso assoluto preferito, giacché le capacità economiche di De Laurentiis consentono al suo ds di arare anche territori ben più costosi. Il ds del Torino Bava si è potuto infilare nella matassa di trattative incrociate. Il succo del primo messaggio lanciato dal ds: intriga parecchio anche noi, il ragazzo. Risposta in soldoni dell’entourage dello stantuffo greco: benissimo, parliamone. Difatti si stanno parlando: ebbene sì".