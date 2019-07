Affare Rog, L'Unione Sarda: al Napoli percentuale su futura rivendita, al croato quinquennale da un milione a stagione

Ultime Calciomercato Napoli - Il Cagliari rompe gli indugi e si regala il dopo Barella. Il rinforzo per il centrocampo infatti è Marko Rog del Napoli, come racconta l'edizione odierna de L'Unione Sarda:

"Il Cagliari lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni. Manca solo l'ufficialità che arriverà dopo le visite mediche, previste per oggi, a Villa Stuart. Il primo colpo. Da giorni il ds rossoblù Carli l'accordo col collega del Napoli Giuntoli. Al Napoli vanno 15 milioni e una percentuale su una eventuale futura rivendita. Il giocatore, che oggi dovrebbe fare le visite mediche a Villa Stuart, firmerà un contratto di cinque anni (fino al 2024) a circa un milione a stagione. E potrebbe festeggiare il suo compleanno domani, raggiungendo i suoi nuovi compagni a Pejo"