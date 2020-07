Affare Osimhen, Tuttosport: Napoli convinto che le sirene della Premier League non lo sedurranno, si aspetta la fumata bianca entro fine settimana

Ultime mercato Napoli - C'è da registrare che il Napoli continua ad attendere pazientemente il sì dell’attaccante Osimhen del Lille, come racconta Tuttosport:

“Napoli convinto che le sirene della Premier League non lo sedurranno per accettare così l’ingaggio del club partenopeo. Si aspetta la fumata bianca entro la fine di questa settimana. Ma se Koulibaly fa gola alla Premier, un altro gioiello della serie A, Boga, può andare via. L’attaccante del Sassuolo non piace solo alle big italiane ma anche al Borussia Dortmund che potrebbe sborsare sino a 40 milioni”