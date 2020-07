Affare Osimhen, le cifre del CorSport: 47mln cash al Lille e due calciatori, il via libera per il tweet arriverà da...Chiavelli

Calciomercato Napoli - La precedenza del calciomercato del Napoli va concessa a Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, come racconta il Corriere dello Sport:

"Ultimi adempimenti di una trattativa che porterà al Lille quarantasette milioni di euro, il portiere Karnezis e il capitano della «Primavera» Claudio Manzi, difensore (classe 2000) che ha provveduto ad abbattere un po’ il bonifico di De Laurentiis e che sta per firmare un triennale con il club francese. L’ultima fase, quella nella quale stanno viaggiando via pec i contratti con gli aspetti economici, ha bisogno di interventi definitivi ed è in mano all’amministratore delegato, Chiavelli, dal quale dovrà arrivare il via libera per il tweet"