Affare Llorente, Gazzetta: il Napoli non può farsi trovare impreparato dopo Icardi, lo spagnolo rifiuta offerte dall'Europa per aspettare gli azzurri

È difficile capire, avanzare qualche previsione, perché la questione Icardi si fa sempre più intrigata. E il Napoli non può farsi trovare impreparato dinanzi ad un probabile no dell’attaccante argentino, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Cristiano Giuntoli tiene stretto il contatto con l’entourage di Fernando Llorente, perché un attaccante centrale serve e il diesse non vuole sentirsi vincolato alla sola operazione Icardi. Da qualche settimana, le parti si stanno parlando, pare che l’attaccante spagnolo abbia addirittura rifiutato alcune proposte importanti, da club europei, per aspettare il Napoli. A lui interessa ritornare in Italia, anzi, è il suo obbiettivo, gli piacerebbe giocare un paio di anni ancora in Serie A prima di ritornare in Spagna per chiudere, a casa sua, la carriera"