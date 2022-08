Affare Kepa, CorSport: restano aspetti problematici col Chelsea! Il Napoli ha un'idea

Kepa è il portiere che il club azzurro ha messo al centro dei propri pensieri e anche di un incontro andato in scena un paio di giorni fa a Roma: il suo manager Arturo Canales è arrivato in Italia, come racconta il Corriere dello Sport. Come procede la trattativa col Chelsea?

Kepa-Napoli, difficoltà in ista?

Canales s'è dedicato alla trattativa tra Napoli e Chelsea insieme con un uomo del club di De Laurentiis:

"Le parti lavorano all'accordo con i Blues, alle cifre del prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi: la volontà di tutti è chiudere. La situazione è chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra; si prova a disegnare un cerchio milionario. Con l'entourage del giocatore non ci sono problemi, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l'incontro di mercoledì con Canales. L'intenzione? Farla finita al più presto, brindare e cominciare la preparazione in vista della prima con il Verona in agenda il 15 agosto"

