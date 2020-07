Affare Bernardeschi-Napoli, Tuttosport: se Gattuso lo convince, sarà più facile trovare un compromesso sui diritti d'immagine!

Calciomercato Napoli - Alla Juventus hanno capito che il Napoli è disposto a parlare di cessione di Arek Milik per soldi (non meno di 40 milioni) o per Federico Bernardeschi. Ne parla Tuttosport:

"Secondo i ben informati il carisma di Gattuso alla lunga potrebbe convincere lo juventino, al momento Bernardeschi si vede bianconero. La Juventus non è nemmeno sicura di voler sacrificare Bernardeschi, preferirebbe altre contropartite: da Rugani a Romero fino a Luca Pellegrini. Se il Napoli dovesse ottenere il via libera di Bernardeschi, sarebbe più semplice trovare un compromesso sulle valutazioni e sui problemi legati alla gestione dei diritti d’immagine dello juventino"