ADL fissa i parametri: acquisti da massimo 40 milioni e nuovo tetto-ingaggi! Conte stila la "lista dei recuperabili"

Calciomercato Napoli, via alla campagna acquisti 2024-2025! Presto verrà ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte in panchina e poi si inizierà a costruire il Napoli del futuro. Il nuovo allenatore ha già dato delle indicazioni, ma il calciomercato del Napoli dipenderà in gran parte dai parametri economici imposti da Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli

E De Laurentiis per questa campagna acquisti ha stilato parametri stringenti, indicati oggi sul quotidiano Il Mattino:

Monte ingaggi complessivo non superiore a 75 milioni di euro (che equivale al quinto o al sesto monte ingaggi di tutta la Serie A).

non superiore a (che equivale al quinto o al sesto monte ingaggi di tutta la Serie A). Ingaggio di un singolo calciatore: massimo 3,5 milioni di euro .

di un singolo calciatore: massimo . Acquisti non superiori a 35-40 milioni di euro per ogni singolo calciatore.

Mercato Napoli, le indicazioni di Antonio Conte

Dunque il calciomercato del Napoli sarà contenuto in questi parametri. Da parte sua Antonio Conte non ha chiesto rivoluzioni, lui apprezza la rosa e non pensa che vada epurata. Anzi, secondo quanto riporta oggi Il Mattino, Conte "ha chiesto (e ottenuto) di essere informato in anticipo su eventuali partenze di big" ed ha consegnato alla società una sua "lista dei recuperabili", con i calciatori che considera idonei al suo progetto tecnico.

Pazienza e umiltà da parte di tutti. E obiettivo chiaro: la conquista di un posto in Champions.

Calciomercato e non solo. Con un contratto da tre anni e uno staff tecnico completamente rinnovato, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di affidare a Conte le chiavi del Napoli e consentirgli di modellare la squadra a sua immagine e somiglianza, a partire dal settore giovanile.