Addio Milik, Il Mattino: Juventus e Roma hanno chiesto informazioni, il Napoli ha stabilito il prezzo per cederlo

Calciomercato Napoli - Slegata dalla situazione di Osimhen c'è la questione legata alla cessione di Milik. Al di là del gol segnato contro l'Udinese, il polacco resta ancora un corpo estraneo al Napoli di Gattuso. Ne parla Il Mattino:

"In Italia gli estimatori non mancano, sia la Juventus che la Roma hanno chiesto informazioni. I più interessati sembrano i giallorossi che dovranno trovare un sostituto di Dzeko. Meno plausibile la pista Juve dove ci sarebbe prima da piazzare Higuain. La richiesta del Napoli non è inferiore ai 40 milioni, con la Roma si potrebbe provare a intavolare una trattativa inserendo una contropartita: al Napoli non dispiace Under"