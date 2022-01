Addio Mertens, Il Mattino: De Laurentiis non eserciterà l'opzione, l'avrebbe mandato via già un anno fa. Partirà anche Ospina

Un lungo addio. Pieno di carezze, di grazia, di altri teneri momenti. Ma le strade di Mertens e del Napoli alla fine della stagione si separeranno, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Calciomercato Napoli

"Quello del belga è un addio lunghissimo, il suo contratto impossibile non è più sostenibile. Né ha senso sperare che si possa ridiscutere la permanenza di un altro anno. Un'opzione che De Laurentiis non eserciterà. Non c'è bisogno di fare appello alle bandiere: Dries è Ciro e fino all'ultimo secondo bacerà ogni volta che può la maglia del Napoli.

Se avesse potuto, il Napoli si sarebbe liberato del suo simbolo anche un anno fa. Ma alla fine andrà via anche lui, come Insigne, come Ghoulam, come Ospina"