Addio Callejon, nella lista dei possibili sostituti ci sono già tre nomi

Ultime mercato Napoli - José Maria Callejon, dopo sette anni, potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione ed il club azzurro dovrà cercare un sostituto. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Un altro Callejon non si scorge, non va neanche cercato, e l’identikit della cosiddetta ala da sistemare in organico al fianco di Politano prevede variazioni sul tema: Everton Sousa Soares è il capolista d’un nutrito elenco, nel quale c’è spazio anche per Boga del Sassuolo e per Rashica del Werder Brema. Ma Everton s’è preso già il suo spazio"