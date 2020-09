Addio Allan, CorSport: la sua avventura all’Everton sta per cominciare, questione di ore prima dell'annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli - Succede tutto tra il Napoli e la Gran Bretagna, in un viavai un po’ reale e un po’ virtuale come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Allan è atterrato a Liverpool, ieri pomeriggio, e le foto raccontano di un clima non esattamente estivo: poi c’è anche la malinconia per il distacco, quella raccontata agli amici in privato e divenuta pubblica poi con qualche post che va sempre di moda. La sua avventura all’Everton sta per cominciare, questione di ore: visite mediche, firma del contratto, un tweet o un annuncio che renda ufficiale la cessione"