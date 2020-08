Addio Allan, CorSport: la distanza tra Napoli ed Everton ormai è niente! In settimana si può chiudere, le cifre della cessione

Calciomercato Napoli - La distanza tra Napoli ed Everton ormai è niente, perché un paio di milioni di euro nel calcio sono (eh, sì) bruscolini: e basterà una telefonata ancora, forse due, prima di concludere l'affare. Ne parla il Corriere dello Sport:

"La settimana giusta ormai sembra essere questa, quella che introduce alla apertura (ufficiale) del mercato, alla quale Allan si presenterà già con la valigia in mano: l’Everton chiama ancora e la risposta non può più farsi attendere, perché i venticinque milioni di euro sono diventati circa trenta e per stringersi la mano basterà sistemare i bonus, renderli facilmente avvicinabili per fare in modo che, alla fine, con trentacinque milioni si possa procedere alla stesura del contratto"