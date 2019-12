Accostato anche al Napoli, Ricardo Rodriguez a caccia di nuova sistemazione: al Milan non c'è spazio per lui

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli, complici le condizioni fisiche precarie di Faouzi Ghoulam, è alla ricerca di un terzino sinistro da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra i vari profili accostati agli azzurri in questo ultimo periodo c'è anche quello di Ricardo Rodriguez, pupillo dell'allenatore ex Milan ed in uscita proprio dal club rossonero. Ecco quanto riportato a tal proposito dall'edizione odierna del quotidiano "Gazzetta dello Sport":

"In attesa c’è pure Ricardo Rodriguez: come Rebic, lo svizzero ha bisogno di spazio per non perdere terreno in nazionale in vista dell’Europeo. A Bergamo Rodriguez riprenderà possesso della fascia sinistra, ma solo perché Theo Hernandez è stato fermato dal giudice sportivo. Servirà una prova convincente, per se stesso e per stanare i corteggiatori a farsi avanti".