Accostato al Napoli, Bild - Scalvini nel mirino del Bayern Monaco: la strategia

Calciomercato Napoli - Accostato in estate anche agli azzurri per sostituire Kim Min-jae, Giorgio Scalvini è ancora un difensore nel mirino del Bayern Monaco. Lo scrive la 'Bild', che parla di un continuo monitoraggio del centrale dell'Atalanta da parte dei campioni di Germania:

"Scalvini già in estate è stato trattato dal club tedesco, prima della netta virata su Kim. Ma il Bayern non ha smesso di pensare a Scalvini, anche se a gennaio difficilmente potrà accadere qualcosa visto che la richiesta dell'Atalanta per il cartellino del suo difensore è superiore ai 40 milioni di euro. Più probabile una sua cessione in estate, quando i top club europei hanno più capacità di spesa".