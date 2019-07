Dalla Francia - Abidal spinge Fekir al Betis: prospettato un possibile approdo al Barcellona nell'anno successivo

E' di oggi la notizia relativa all'interessamento del Napoli per Nabil Fekir. Si tratta di un fantasista e, all'occorrenza, anche ala o falso nove attualmente in forza al Lione ma in uscita dal club francese. Sul giocatore c'è da tempo il Real Betis ma a segnalarlo a Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis sarebbe stato niente poco di meno che il suo agente Jorge Mendes.

Fekir Napoli

Attenzione, però, dal momento che un aspetto favorirebbe i biancoverdi nella corsa al 25enne campione del mondo con la Francia.

Dalla Francia: la strategia del Barcellona per Fekir

Secondo quanto riportato dall'emittente francese "RMC Sport", infatti, Eric Abidal, bandiera del Barcellona, avrebbe parlato direttamente per il calciatore per convincerlo ad accettare la soluzione andalusa prospettandogli, poi, un possibile interesse proprio dei catalani nella prossima stagione. Insomma, si tratta di un aspetto non di poco conto, soprattutto considerando quello che è il fascino che la divisa catalana ha sui calciatori.