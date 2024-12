A fine stagione il Napoli potrà contare su una determinata somma dalla cessione di Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - A giugno il Napoli punta a ricavare 75 milioni di euro dalla cessione di Victor Osimhen. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il nuovo valore della clausola rescissoria stabilito prima di accettare il prestito al Galatasaray a settembre: "in occasione della finestra invernale non accadrà nulla a meno di stravolgimenti clamorosi: Osimhen ha dichiarato di voler chiudere la stagione a Istanbul. In lizza per l’acquisto del suo cartellino c’è lo stesso Galatasaray, che se Victor fosse andato via a gennaio avrebbe ricavato 6 milioni di indennizzo: la clausola per club diversi da quello turco scala a 81 milioni nel mercato d’inverno".