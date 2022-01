1 Station Radio - Mertens si è offerto al Toronto tramite Insigne: ecco perché è stato bocciato

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens tiene banco in casa Napoli, dopo l'addio e il mancato rinnovo di Lorenzo Insigne. In casa SSC Napoli, infatti, si dovrà decidere se rinnovare o meno il belga, che in un'intervista ha giurato amore al Napoli allontanando l'America e i dollari.

Luca Cerchione, giornalista e conduttore di 1 Station Radio, ha dichiarato ai nostri microfoni:

"Giocare in Canada è uno scenario che affascinava Mertens e che non si è concretizzato perché il Toronto ha altri piani per il suo mercato. E' una questione anagrafica, più che economica. Attraverso Insigne, il belga si è offerto al club di MLS per capire eventuali margini di manovra. Insomma, ha provato a capire se esistesse la possibilità di farsi portare al Toronto da chi al Toronto, di fatto, ci è già andato. Il legame di Ciro con la piazza è noto a tutti ed è innegabile; giusto che i tifosi lo esaltino per quanto fatto in questi anni in maglia azzurra, ma è bene conoscere ciò che è accaduto dietro le quinte, prima di esprimere un'opinione.

Dries Mertens