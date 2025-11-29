Primavera, Parma-Napoli 0-1 (15’ Lo Scalzo): termina il match, vincono gli azzurri!

Ultimissime SSC Napoli - Il Napoli Primavera torna in campo. Gli azzurri affrontano oggi alle 11.00 allo stadio Mutti Training Center il Parma di Nicola Corrent ex calciatore della prima squadra azzurra.

Primavera Parma-Napoli, diretta testuale

90' + 5' - Termina il match, il Napoli sconfigge il Parma e sbanca un campo difficile, uscendo nuovamente dalla zona play out superando momentaneamente Lazio e Frosinone.

90' + 2' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Eletto dopo aver fermato una ripartenza del Parma

90' - Cartellino rosso Parma, Mikolajewski espulso dall'arbitro dopo una rissa

90' - Saranno concessi 4 minuti di recupero

84' - Doppio cambio tra le fila del Napoli, fuori Lo Scalzo e Smeraldi, dentro Genovese e De Luca!

81' - Il Parma prova l'assalto finale, ma il Napoli è sempre molto attento e quando può tenta di ripartire per colpire ancora!

76' - Gli azzurri si difendono sempre bene e respingono i tentativi del Parma, ottima fase difensiva azzurra

69' - Espulsione Parma, l'arbitro guarda la panchina e caccia fuori il cartellino rosso nei confronti del team manager degli emiliani

64' - Il Parma richiede un calcio di rigore, dopo un possibile tocco di mano nell'area di rigore del Napoli, ma l'arbitro lascia giocare

63' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Raggioli, che blocca una ripartenza parmigiana

61' - Occasione Napoli, De Chiara ci prova direttamente da calcio di punizione, sfera di poco a lato

60' - Calcio di punizione dal limite dell'area per il Napoli, De Chiara sul pallone

59' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Baridò, dentro Nardozi!

50' - Il Parma si fa subito vedere davanti per rimontare il match, ma il Napoli si difende e riparte alla grande

45' - Cambio tra le fila del Parma, dentro Ciardi!

45' - Via al secondo tempo, primo possesso per il Napoli

45' + 2' - Termina il primo tempo, azzurri avanti a Parma di misura

45' - Saranno concessi due minuti di recupero

41' - Il Parma si fa vedere davanti, ma il Napoli difende con tutte le sue forze e respinge i tentativi avversari

35' - Cambio forzato tra le fila del Napoli, fuori Torre per infortunio, dentro Eletto

25' - Occasione Napoli, ottima ripartenza azzurra con Cimmaruta e Barido', ma i due partenopei non riescono a concludere a rete

23' - Il Napoli gestisce bene il vantaggio nei primi minuti, si difende e quando può riparte, grande solidità per i partenopei

15' - Gol del Napoli, azzurri in vantaggio con una grande rete di Lo Scalzo

11' - Grande occasione Parma, Cardinali ci prova di testa, ma Spinelli con un grande rifletto si fa trovare pronto

6' - Fase di studio da parte delle due squadre, ma il Parma tiene il pallino del gioco in mano

1' - Comincia il match, primo possesso a favore del Parma

Primavera, Parma-Napoli in campo alle 11.00: gli ultimi risultati

I partenopei arrivano alla sfida da un momento altalenante. Dopo la sconfitta in campionato con il Frosinone, la squadra di Dario Rocco ha sconfitto il Qarabag per due reti a zero in Youth League.

Se la passa alla grande il Parma. I ducati sono infatti a -1 dalla prima della classe, la Fiorentina. I crociati vengono da due vittorie consecutive con Cesena e Bologna e proveranno a prendersi la vetta del campionato proprio contro il Napoli.

Primavera, formazioni ufficiali Parma-Napoli

Di seguito le formazioni ufficiali del match: