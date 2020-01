Primavera, Baronio a CN24: "Ha avuto problemi Ancelotti e ne posso avere anch'io. Grava è un amico, i ragazzi sono inattaccabili. Meritiamo la salvezza" [VIDEO CN24]

Roberto Baronio, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Juventus allo Ianniello di Frattamaggiore. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Abbiamo perso contro una buonissima squadra. Dispiace perchè i ragazzi stanno giocando bene e stanno facendo tutto quello che possono fare. Siamo ultimi e probabilmente bisogna fare ancora di più per tornare a vincere. Mi rapporto con Grava, che vede tutti gli allenamenti e sa come è la situazione. Per me è un amico. Sanno come lavoro ma loro guardano anche i risultati ed alla fine vediamo in prima squadra un signor allenatore come Ancelotti ha avuto problemi: ne posso avere anche io. Ho voluto cambiare in difesa ma bisognava dare una scossa dal punto di vista dell’atteggiamento. I ragazzi sono applicati e si allenano bene durante la settimana: sono inattaccabili. Devono migliorare sotto alcuni aspetti nella prestazione in campo, serve del cinismo. Le annate iniziano storte e diventano difficili da raddrizzare".

"Non lotteremo per i playoff, sappiamo il nostro livello e sappiamo il nostro obiettivo. Ho tanto tempo per pensare a come aiutare la squadra, cerco di fare il possibile durante la settimana. Amo il lavoro che faccio e finchè sono qua lo farò. Ho tanti giocatori in attacco che devono acquisire fiducia in loro stessi. E’ giusto che i ragazzi dell'Under 17 facciano il loro campionato".

"Andremo a Pescara con una mentalità diversa, loro mi dimostrano tanto e darò tutto per loro. Meritiamo la salvezza".