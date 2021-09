Impresa Napoli Primavera, battuta 2-1 la Juventus all'ultimo secondo! Ambrosino regala il successo ai ragazzi di Frustalupi

Notizie Napoli calcio. Incredibile vittoria del Napoli Primavera di mister Frustalupi, che batte 2-1 la Juventus a Torino in un match dalle mille emozioni. Gara decisa al 95' dalla zampata di Ambrosino che regala tre punti d'oro agli azzurrini.

Napoli Primavera, colpaccio contro la Juventus

Succede di tutto a Vinovo, con il primo tempo che si era chiuso sull'1-1: gol dopo 10' dei bianconeri con Chibozo, seguito dalla reazione degli azzurrini che porta al pareggio al 26' di Ambrosino, su assist di D'Agostino. Nella ripresa il Napoli non sfrutta al meglio il rosso a Chibozo, espulso per un colpo a palla lontana su Costanzo. Gli azzurrini sprecano diverse occasioni in contropiede, rischiando anche la beffa. Il finale è emozionante: la Juventus arriva vicina al gol con una traversa clamorosa, con il Napoli che replica con il palo di Marranzino al 91' (su assist sempre di Ambrosino). A tempo praticamente scaduto arriva poi il gol-vittoria di un infinito Ambrosino, che scatta verso la porta nonostante i crampi ed insacca il 2-1 che fa partire la festa degli azzurrini!