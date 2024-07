Giovanili Napoli anticipa - Primavera SSCN, scelto il nuovo allenatore: il nome

Ultime notizie calcio Napoli - Come racconta Giovanili Napoli, la SSC Napoli avrebbe scelto il nuovo allenatore pronto a guidare la Primavera: si tratterebbe, stando alle indiscrezioni, di Dario Rocco, che sarebbe vicinissimo alla firma. Ecco quanto si legge da Giovanili Napoli:

"La primavera azzurra dovrebbe ripartire dall'allenatore classe 80 Dario Rocco. Dopo la carriera da calciatore che lo ha visto per anni protagonista sui campi della serie C ,si è formato come allenatore nei vivai di Avellino e Benevento. Con il Benevento trafila delle giovanili fino a diventare coach dell'U19, lo scorso anno con gli stregoni è arrivato ad un passo dalla promozione in P1.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte il Napoli ha sciolto ogni dubbio ed ha deciso di affidare il progetto primavera con l'obiettivo della promozione a mister Rocco. Allenatore che negli ultimi anni ha usato un sistema di gioco molto offensivo e propositivo, mostrando sempre con le sue squadre un ottimo calcio. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma a meno di clamoroso eventi sarà l'ormai ex tecnico del Benevento il nuovo allenatore azzurro!".