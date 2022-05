Sky - Summit Giuntoli-Pastorello per Meret, aut aut del portiere al Napoli: i dettagli

Calciomercato Napoli - Situazione legata ad Alex Meret, sono ore importantissime per quanto riguarda il futuro del portiere azzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, c'è stato un incontro importante nelle ultime ore.

Il procuratore di Meret, Federico Pastorello, ha incontrato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione sul classe 1997.



Caso Meret, spunta la richiesta al Napoli



Ospina e Meret





Secondo i colleghi di Sky, il dualismo tra Ospina e Meret è na situazione che non è più accettata dal portiere classe 1997. Il procuratore di Alex Meret, infatti, ha esternato l'intenzione di porne fine.

Il portiere sarebbe ben disposto a continuare col Napoli, ma vuole sentire la fiducia del club e che gli azzurri scelgano di puntare su di lui, anche con il rinnovo di contratto. In caso contrario, Alex Meret vorrà essere ceduto. Arrivato nel 2019, il contratto scadrà il 30 giugno 2023.

Il Napoli, dal canto suo, sta vagliando varie possibilità. David Ospina ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Se il club azzurro dovesse scegliere di porre finire al dualismo tra i pali, si valuta il profilo di Salvatore Sirigu come eventuale vice del titolare. Il portiere del Genoa, che domenica 15 maggio sfiderà proprio il Napoli al Maradona, è un profilo che piace agli azzurri. Il classe 1987 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, con opzione per un altro anno.