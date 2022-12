Verso Inter-Napoli, primo giorno per Lautaro Martinez e Brozovic si allena a parte

?Secondo quanto riferito dal portale fcinternews.it, in vista del match col Napoli e della ripresa del campionato, ecco le ultime notizie dal campo di allenamento dei nerazzurri.

Lautaro Martinez, al primo giorno alla Pinetina dopo il trionfo al Mondiale con l'Argentina, ha seguito una seduta personalizzata, come da prassi.

Ancora a parte anche Marcelo Brozovic, che in accordo con lo staff di Simone Inzaghi, come già successo a Denzel Dumfries dopo la competizione in Qatar, tornerà a lavorare in gruppo dopo aver espletato l’iter di pochi giorni di allenamenti individuali.