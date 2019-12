Calcio di rigore, dal dischetto Milik sigla la tripletta, è 3-0! Prima tripletta di un azzurro in Champions

Calcio di rigore per il Napoli al minuto 37: Callejon ha provato a scavalcare Vandevoordt con un pallonetto. Il giovane portiere del Genk, però, gli frana addosso e lo atterra. E' penalty. Dal dischetto si presenta Arek Milik che, con freddezza, sigla la terza rete dell'incontro. Tripletta per il bomber polacco che porta il pallone a casa. Tripletta in 37 minuti, bottino niente male.

Prima tripletta in Champions League di un calciatore del Napoli, oltre che la prima tripletta di Arek Milik in maglia azzurra.