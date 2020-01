Ultimissime calcio Napoli. Due rigori concessi in questo primo tempo al Napoli ed altrettanti negati. Come testimoniato dalle immagini della RAI, c'erano due falli di Nzita ai danni di Lozano: in entrambi i casi, infatti, il laterale del Perugia ha abbattuto l'attaccante messicano intervenendo sulle sue gambe senza avere alcuna possibilità di prendere il pallone ed in netto ritardo.