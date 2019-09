Armenia-Italia, formazioni ufficiali: Meret in tribuna, spazio a Jorginho e nuovo centrovanti

Armenia-Italia delle ore 18:00 aprirà la giornata di gare di qualificazione ad Euro 2020 delle nazionali. Questa la formazione ufficiale scelta dal CT Mancini per affrontare a Yerevan. Alex Meret non va nemmeno in panchina, per l'azzurro solo tribuna. Ecco la formazione completa ufficiale:

ITALIA 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Panchina: Gollini, Sirigu, Izzo, Mancini, Acerbi, Luca Pellegrini, Tonali, Lorenzo Pellegrini, Sensi, Immobile, Lasagna, El Shaaraw

ARMENIA 4-2-3-1: Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetian

Panchina: Ayvazov, Beglaryan, Ishkhanyan, Voskanyan, Hovhannisyan, Vardanyan, Babayan, Avetisyan, Hovsepyan, Yedigaryan, Adamyan, Miranyan