TMW - Genoa, un dubbio per De Rossi e conferma la coppia d'attacco

Vigilia di campionato per Genoa-Napoli, match in programma sabato alle 18.00, con alcune scelte ancora da sciogliere soprattutto in casa rossoblù. La sfida mette in palio punti pesanti e offre spunti interessanti anche sul piano tattico.

Genoa Napoli

Daniele De Rossi sembra orientato a confermare gran parte dell’undici visto contro la Lazio, con un solo vero ballottaggio a centrocampo. Alex Amorim insidia Ellertsson per una maglia da titolare in regia, accanto a Frendrup e Malinovskyi. Sulle corsie laterali pronti Norton-Cuffy e Martin, mentre davanti a Bijlow agiranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Nessun dubbio invece in attacco, dove Vitinha farà coppia con Colombo. Sul fronte Napoli, Antonio Conte ritrova Rrahmani, elemento chiave per dare maggiore solidità al reparto difensivo, mentre il resto della formazione dovrebbe seguire l’assetto abituale.