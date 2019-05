SSC Napoli, cena di fine anno a Villa D'Angelo: svelato il menù della serata

Come di consueto, anche questo anno la SSC Napoli si riunirà a Villa D'Angelo per la cena di fine anno. Calciatori, mogli e compagne sono pronti all'evento di questa sera: presenti circa 120 persone, compresi i membri dello staff azzurro. Ospiti d'eccezione i comici di Made in Sud e lo speaker Daniele Decibel Bellini.

Ecco il menù della serata:

APERITIVO

LA PIZZA AL FORNO DI SORBILLO

POMODORINI DEL PIENNOLO, PARMIGIANO, PEPERONCINO, BASILICO E OLIO EVO

‘MPUSTATELLA DEL MAESTRO COCCIA CON PARMIGIANA DI MELANZANE

ANTIPASTO

TRIGLIA IN SFOGLIA DI MELANZANE IN GUAZZETTO DI PROVOLA, CROCCHETTA DI PATATE E POMODORINI

PRIMO

TUBETTONI DI GRAGNANO ASTICE E CARCIOFI

SECONDO

TURBANTE DI BRANZINO CON SCAROLE E VONGOLE

DOLCE

DOLCEZZA AZZURRA “BLUE MOON”

BEVANDE

ACQUA LETE E PRATA

BIRRE ARTIGIANALI MANEBA

VINI FEUDI DI S.GREGORIO

PIETRACALDA – FIANO DI AVELLINO DOCG – AGLIANICO DAL RE – IRPINIA AGLIANICO DOC DUBL FALANGHINA