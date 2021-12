Spalletti ritrova gli azzurri a Castel Volturno, ecco il discorso in vista della sfida alla Juventus

Gli azzurri nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno in vista del big match con la Juventus, ma tiene banco l'emergenza covid come sottolineato dall'edizione odierna del Mattino.

Nella mattinata di ieri i giocatori si sono ritrovati a Castel Volturno dopo le vacanze. All’appello mancavano Elmas, Lozano e Osimhen bloccati dal Covid, Koulibaly, Ounas e Anguissa già in ritiro con le rispettive nazionali in vista degli impegni in coppa d’Africa. Nel pomeriggio, poi, prima seduta di allenamento sul campo dove Spalletti ha potuto testare le condizioni fisiche dei suoi ragazzi. La Juventus è nel mirino e l’obiettivo dell’allenatore è quello di portare gli azzurri al top per la sera del 6 gennaio. Spalletti ha parlato ai ragazzi, ha fatto presente la necessità di resettare la mente dopo il ko interno dello scorso 22 dicembre contro lo Spezia in casa e di guardare avanti: perché i 7 punti di svantaggio sull’Inter sono un gap recuperabile e che il girone di ritorno sarà quello decisivo per definire le sorti dell’intera stagione.