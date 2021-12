Spalletti ha una sola richiesta per il nuovo anno ma con la Juve sarà ancora emergenza

Serie A - Il Corriere del Mezzogiorno con un editoriale a firma di Monica Scozzafava titola: Spalletti tra autocritica e buoni propositi. Al centro del tavolo ci sono l'augurio di un anno diverso sottol il profilo degli infortuni ma anche qualche autocritica per qualche scelta sbagliata.

La palla al centro del campo, Luciano Spalletti chiede solo questo all’anno che sta per iniziare. Per lasciarsi alle spalle le emergenze da Covid e gli infortuni. Per mettere un punto, per quanto possibile, alle scaramucce contrattuali tra il suo capitano, Lorenzo Insigne e la società. L’esterno napoletano che si sarebbe promesso al Toronto deve tornare ai suoi livelli, fosse anche soltanto per cinque mesi. Dovrà liberare la testa dal tira e molla sul rinnovo, prendere una decisione che sia una e aspettare appunto la scadenza. La palla al centro del campo, dunque, è questa l’unica medicina che può di nuovo indirizzare la stagione sui binari in cui si era messa nei mesi di settembre e di ottobre. La rosa al completo può tornare a dare soddisfazione all’allenatore, ma c’è bisogno che tutti siano al loro posto e che la pressione allenti. La sfida con la Juve del 6 gennaio sarà ancora in emergenza, il risultato conta soprattutto ai fini della tensione e dello stato emotivo di ogni singolo.