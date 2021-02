Sky, Camicioli: "Napoli, Italiano è un malato di calcio: a metà tra Sarri e Conte, vi spiego il motivo"

Napoli - Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol di Radio Kiss Kiss:

Italiano? Riflettori accesi su di lui. Non si vince mai per caso. Nei play off lo Spezia ha superato il Frosinone ma a panchine invertite sarebbe passato il Frosinone, non me ne voglia Nesta. Italiano in Serie A se ne frega di perdere 4-1 col Crotone e gioca faccia a faccia col Milan e la vince. Italiano è un malato di calcio: a metà tra Sarri e Conte. Vive di calcio dalla mattina alla sera, ha un rapporto carnale con i tifosi ed è un grande personaggio. Allenare una provinciale e poi il Napoli è tre volte più stressante: un conto è insegnare il tuo calcio a Maggiore, altra cosa è rapportarti calciatori di livello superiore".