Ultimissime notizie Napoli - Lorenzo Insigne potrebbe recuperare dal fastidio muscolare rimediato contro il Lecce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano azzurro potrebbe recuperare per la gara contro il Cagliari. Solo piccoli dolori ed un lieve fastidio per il numero 24: per questo Gattuso l'ha tenuto fuori contro l'Inter in Coppa Italia.