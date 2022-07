Simeone al fianco di Osimhen in un attacco a due: a Spalletti toccherà sciogliere il rebus

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle operazioni di calciomercato del Napoli. In entrata ed in uscita, il quotidiano riferisce gli ultimi aggiornamenti su Simeone del Verona prospettando anche l'ipotesi di vederlo giocare al fianco di Osimhen

L’argentino e Osimhen potrebbero essere alternativi nel 4-3-3 di Spalletti che si sta consolidando, così come potrebbero anche coesistere perfettamente in un ipotetico attacco a due punte. Hanno caratteristiche simili (velocità e spunto), ma Simeone è più uomo d’area di rigore, mentre Osimhen preferisce agire a tutto campo. Insomma, il rebus sulla scelta toccherà poi a Spalletti che in ogni caso sarebbe ben lieto di avere questo tipo di problematica.