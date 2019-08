Tantissimi tifosi del Napoli presenti ieri all'Hard Rock Stadium di Miami per Napoli-Barcellona. "Sarò con te e tu non devi mollare...abbiamo un sogno nel cuore": questo il coro intonato anche oltre oceano per spingere gli azzurri all'impresa contro la squadra blaugrana. Al momento del gol di Jose Maria Callejon, arrivato con la complicità di Umtiti, i supporters azzurri sono esplosi. Gioia e felicità sugli spalti per la rete del momentaneo pareggio azzurro.

