Prove tecniche allo stadio San Paolo per i due maxischermi nuovi di zecca. Test di calibratura e prove audio-video in vista della cerimonia d'apertura delle Universiadi in programma il 3 luglio. I maxischermi rimarranno a disposizione dello stadio anche per le prossime gare di campionato della SSC Napoli. A mostrare il video è Dario Sarnataro sul proprio profilo Instagram.