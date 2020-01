"Papà vedrai che il Napoli si rifarà" Noemi testimonial contro la violenza sui bambini

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta la presenza all'Olimpico di Roma di Noemi Staiano, la bambina che rimase ferita in un agguato di camorra:

Noemi Staiano si è sentita come una principessa in un campo verde che così da vicino non lo aveva visto mai. La manina stretta a Ciro Immobile, e poi la maglia (finalmente) della sua squadra del cuore. Gliel’ha data Lorenzo Insigne, che è stato il migliore nei novanta minuti giocati. Ma tutto questo a Noemi importava relativamente, all’Olimpico è stata testimonial contro la violenza sui bambini, oltre il calcio.

Alla fine ha visto il suo papà Fabio dispiaciuto. Lui è molto tifoso del Napoli e quell’errore di Ospina quando mancavano poco più di dieci minuti al termine, faticherà a digerirlo. Lui come tutti i sostenitori azzurri. Eppure Noemi, molto emozionata, ha provato a consolarlo: «Papà, il Napoli è forte. Vedrai che si rifaranno». Con il sorriso innocente di chi ha strappato una promessa ai giocatori: andare a Castel Volturno a vedere un allenamento.